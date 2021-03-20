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Мова йде про вакцинацію від коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов зробив важливу заяву. За його словами, уряд готовий взяти на себе обов'язок щодо компенсації українцям, якщо ті відчують побічні ефекти від вакцини проти Covid-19.
Відповідна заява прозвучала в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».
«Кабінет міністрів взяв на себе відповідальність за непередбачені наслідки від вакцинації. В першу чергу це стосується компенсації заподіяної шкоди. Відповідальність бере уряд України. Буде створено відповідний фонд на найближчих засіданнях», - запевнив він.
Нагадаємо, в Україні 361 людина повідомила про побічні ефекти після вакцинації препаратом CoviShield.
10:24: Українцям пообіцяли компенсацію за «побічки» від вакцинації
13:50: Байден назвав Путіна убивцею - Ердоган встав на захист лідера РФ
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