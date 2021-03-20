В Україні значно побільшало коронавірусних хворих

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Серед хворих 797 дітей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 20 березня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні провели 114 719 тестів на коронавірус та виявили 15 292 нових хворих. З них 797 дітей та 367 медпрацівників.
На жаль, за минулу добу 260 пацієнтів з коронавірусом померли. Разом з тим одужали 5 190 осіб.
15 292 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 березня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Пятница, 19 марта 2021 г.
За останню добу найбільша кількість нових випадків зареєстрована Львівській області – 1180, Дніпропетровській області – 1104, Житомирській області – 1082, Києві – 1070, Одеській області – 1037.
10:24: Українцям пообіцяли компенсацію за «побічки» від вакцинації
13:50: Байден назвав Путіна убивцею - Ердоган встав на захист лідера РФ
13:24: Українцям запропонували платити податки за посилки по-новому
12:16: Україна вимагатиме негативний тест на коронавірус від мандрівників
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