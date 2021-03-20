В Україні значно побільшало коронавірусних хворих

Аня Мартинюк 20 березня 2021, 10:01

Серед хворих 797 дітей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 20 березня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні провели 114 719 тестів на коронавірус та виявили 15 292 нових хворих. З них 797 дітей та 367 медпрацівників.

На жаль, за минулу добу 260 пацієнтів з коронавірусом померли. Разом з тим одужали 5 190 осіб.

15 292 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 березня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Пятница, 19 марта 2021 г.

За останню добу найбільша кількість нових випадків зареєстрована Львівській області – 1180, Дніпропетровській області – 1104, Житомирській області – 1082, Києві – 1070, Одеській області – 1037.