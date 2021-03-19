Депутати України йдуть на тритижневий карантин

Аня Мартинюк 19 березня 2021, 14:17

Наступне пленарне засідання заплановане на 13 квітня.

Новину передає «Преса України».

Регламентний комітет ВРУ запропонував змінити календарний план. Так, народних обранців відправили на тритижневі канікули. Причина – посилення карантинних заходів у столиці.

З 22 березня до 9 квітня депутати будуть на карантині.