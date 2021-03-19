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Депутати України йдуть на тритижневий карантин

Аня Мартинюк 19 березня 2021, 14:17
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Депутати України йдуть на тритижневий карантин

Наступне пленарне засідання заплановане на 13 квітня.

Новину передає «Преса України».

Регламентний комітет ВРУ запропонував змінити календарний план. Так, народних обранців відправили на тритижневі канікули. Причина – посилення карантинних заходів у столиці.

З 22 березня до 9 квітня депутати будуть на карантині. 

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