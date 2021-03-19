Депутати України йдуть на тритижневий карантин

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Наступне пленарне засідання заплановане на 13 квітня.
Новину передає «Преса України».
Регламентний комітет ВРУ запропонував змінити календарний план. Так, народних обранців відправили на тритижневі канікули. Причина – посилення карантинних заходів у столиці.
З 22 березня до 9 квітня депутати будуть на карантині.
13:50: Байден назвав Путіна убивцею - Ердоган встав на захист лідера РФ
13:24: Українцям запропонували платити податки за посилки по-новому
12:16: Україна вимагатиме негативний тест на коронавірус від мандрівників
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