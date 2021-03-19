Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Депутати України йдуть на тритижневий карантин
  • В Україні новий коронавірусний рекорд
  • Зеленський призначив Єрмаку нового заступника

Байден назвав Путіна убивцею - Ердоган встав на захист лідера РФ

Аня Мартинюк 19 березня 2021, 13:50
Версія для друку
Байден назвав Путіна убивцею - Ердоган встав на захист лідера РФ

Лідер Туреччини вважає, що Байден отримав «розкішну» відповідь. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 березня, стало відомо, що президент Туреччини Раджеп Ердоган відреагував на слова лідера США Джо Байдена про те, що Володимир Путін – вбивця відносин СШа та РФ.

«Це не ту заяву, яку можна прийняти і проковтнути. Така заява не підходить керівнику держави. Він (Путін) дуже розумний і дав розкішну відповідь», - заявив Ердоган.

Нагадаємо, Путін відповів на заяву Байдена наступним чином: «Хто як обзивається, той сам так називається».

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції