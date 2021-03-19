Байден назвав Путіна убивцею - Ердоган встав на захист лідера РФ

Аня Мартинюк 19 березня 2021, 13:50

Лідер Туреччини вважає, що Байден отримав «розкішну» відповідь.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 березня, стало відомо, що президент Туреччини Раджеп Ердоган відреагував на слова лідера США Джо Байдена про те, що Володимир Путін – вбивця відносин СШа та РФ.

«Це не ту заяву, яку можна прийняти і проковтнути. Така заява не підходить керівнику держави. Він (Путін) дуже розумний і дав розкішну відповідь», - заявив Ердоган.

Нагадаємо, Путін відповів на заяву Байдена наступним чином: «Хто як обзивається, той сам так називається».