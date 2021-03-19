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Стало відомо, що зміниться.
Новину передає «Преса України».
У ВРУ розглядають питання про збільшення вартості міжнародних посилок, за які не потрібно платити податки. А саме з 150 до 200 євро. Про це йдеться у відповідному законопроекті №4278.
Про це розповів голова Асоціації франчайзингу України Андрій Кривонос.
«Поштові органи, як державні, так і приватні, повинні отримати точну інформацію про те, який товар пересилається. І при видачі цього товару в залежності від суми ви повинні засвідчити факт сплати відповідного податку. Тобто фактично розмитнення товарів буде здійснюватися за участю контролю поштових органів», - пояснив він.
У пояснювальній записці зазначається, що також пропонується відстрочка сплати податку на додану вартість. А саме протягом 30 днів з дати оформлення тимчасового реєстру з одночасним наданням додаткового реєстру.
13:50: Байден назвав Путіна убивцею - Ердоган встав на захист лідера РФ
13:24: Українцям запропонували платити податки за посилки по-новому
12:16: Україна вимагатиме негативний тест на коронавірус від мандрівників
09:03: Українцям не радять відмовлятися від вакцини проти COVID-19 навіть при наявності антитіл
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