В додатку «Дія» з'являться нові послуги

Аня Мартинюк 19 березня 2021, 12:49

Стало відомо, яким чином українцям спростять життя.

Новину передає «Преса України».

Міністр цифровий трансформації Михайло Федоров разом з міністром освіти і науки Сергієм Шкарлетом повідомили, що на платформі «Дія» з’являться нові функції.

А саме NFC-авторизація, оплата податків і вступ до ВНЗ.

«Ця технологія (NFC-авторизація – ред.) дозволяє обмінюватися даними між мобільними пристроями і безконтактними платіжними терміналами в радіусі 10 см. З її допомогою українці, які мають ID-паспорт, зможуть підтвердити свою особистість або авторизуватися в певній системі», - розповів Федоров.

Ця та інші послуги виконуватимуться у декілька кліків.