В додатку «Дія» з'являться нові послуги

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Стало відомо, яким чином українцям спростять життя.
Новину передає «Преса України».
Міністр цифровий трансформації Михайло Федоров разом з міністром освіти і науки Сергієм Шкарлетом повідомили, що на платформі «Дія» з’являться нові функції.
А саме NFC-авторизація, оплата податків і вступ до ВНЗ.
«Ця технологія (NFC-авторизація – ред.) дозволяє обмінюватися даними між мобільними пристроями і безконтактними платіжними терміналами в радіусі 10 см. З її допомогою українці, які мають ID-паспорт, зможуть підтвердити свою особистість або авторизуватися в певній системі», - розповів Федоров.
Ця та інші послуги виконуватимуться у декілька кліків.
13:50: Байден назвав Путіна убивцею - Ердоган встав на захист лідера РФ
13:24: Українцям запропонували платити податки за посилки по-новому
12:16: Україна вимагатиме негативний тест на коронавірус від мандрівників
09:03: Українцям не радять відмовлятися від вакцини проти COVID-19 навіть при наявності антитіл
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