Україна вимагатиме негативний тест на коронавірус від мандрівників

Аня Мартинюк 19 березня 2021, 12:16

Тест пред’являтимуть іноземці.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 березня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що для прибуття в Україну мандрівникам доведеться продемонструвати негативний тест на коронавірус. Мова йде про іноземців.

Тест на Covid-19 повинен бути зроблений за 48 годин.

«Щодо довідки про негативний результат тесту ПЛР: МОЗ виніс на розгляд уряду зміни до постанови, які це передбачають», - заявив Степанов.

Так, відповідне питання буде розглянуте Кабміном.