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Тест пред’являтимуть іноземці.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 березня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що для прибуття в Україну мандрівникам доведеться продемонструвати негативний тест на коронавірус. Мова йде про іноземців.
Тест на Covid-19 повинен бути зроблений за 48 годин.
«Щодо довідки про негативний результат тесту ПЛР: МОЗ виніс на розгляд уряду зміни до постанови, які це передбачають», - заявив Степанов.
Так, відповідне питання буде розглянуте Кабміном.
13:50: Байден назвав Путіна убивцею - Ердоган встав на захист лідера РФ
13:24: Українцям запропонували платити податки за посилки по-новому
12:16: Україна вимагатиме негативний тест на коронавірус від мандрівників
09:03: Українцям не радять відмовлятися від вакцини проти COVID-19 навіть при наявності антитіл
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