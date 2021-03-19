У Києві стартував протест проти локдауну

Аня Мартинюк 19 березня 2021, 11:39

Протестують підприємці.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 березня, у центрі української столиці пройшов протест підприємців. Люди вимагають від влади не закривати бізнес на час локдауну. Нагадаємо, у Києві локдаун триватиме з 20 березня до 9 квітня.

ФОПи підійшли до будівлі Київської міської державної адміністрації з плакатами та гучномовцями. Протестуючі наголосили, що новина про локдаун застала їх зненацька.

Люди зауважили, що власникам ресторанного бізнесу доведеться списати частину продуктів, бо заклади працюватимуть лише на виніс.