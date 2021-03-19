У Києві стартував протест проти локдауну

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Протестують підприємці.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 березня, у центрі української столиці пройшов протест підприємців. Люди вимагають від влади не закривати бізнес на час локдауну. Нагадаємо, у Києві локдаун триватиме з 20 березня до 9 квітня.
ФОПи підійшли до будівлі Київської міської державної адміністрації з плакатами та гучномовцями. Протестуючі наголосили, що новина про локдаун застала їх зненацька.
Люди зауважили, що власникам ресторанного бізнесу доведеться списати частину продуктів, бо заклади працюватимуть лише на виніс.
12:16: Україна вимагатиме негативний тест на коронавірус від мандрівників
09:03: Українцям не радять відмовлятися від вакцини проти COVID-19 навіть при наявності антитіл
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