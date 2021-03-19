Названа найпопулярніша сумка у ВРУ

Аня Мартинюк 19 березня 2021, 10:15

Коштує вона 30 прожиткових мінімумів.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти проаналізували, з якими сумками найчастіше ходять на роботу депутатки ВРУ. Так, народні обраниці Юлія Діденко, Оксана Дмитрієва, Ірина Аллахвердієва і Юлія Гришина зі «Слуги народу» носять сумки від Yves Saint Laurent.

Модель LouLou є найпопулярнішою серед усіх й коштує вона від 35 000 до 70 000 грн. До слова, головною модницею у ВРУ наразі вважають 40-річну Оксану Дмитрієву. Вона часто змінює наряди. Усі речі – дизайнерські.