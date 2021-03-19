Названа найпопулярніша сумка у ВРУ

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Коштує вона 30 прожиткових мінімумів.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти проаналізували, з якими сумками найчастіше ходять на роботу депутатки ВРУ. Так, народні обраниці Юлія Діденко, Оксана Дмитрієва, Ірина Аллахвердієва і Юлія Гришина зі «Слуги народу» носять сумки від Yves Saint Laurent.
Модель LouLou є найпопулярнішою серед усіх й коштує вона від 35 000 до 70 000 грн. До слова, головною модницею у ВРУ наразі вважають 40-річну Оксану Дмитрієву. Вона часто змінює наряди. Усі речі – дизайнерські.
09:03: Українцям не радять відмовлятися від вакцини проти COVID-19 навіть при наявності антитіл
14:15: У ВРУ запропонували саджати у в'язницю за службову недбалість
12:48: Нові тести – Українцям змінили правила отримання водійського посвідчення
11:23: У Росії чекають на вибачення Байдена за слова про Путіна-вбивцю
10:50: У ВРУ нагадали євробляхерам про останній шанс вигідно розмитнити авто
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