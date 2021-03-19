В Іспанії дали добро евтаназії

Аня Мартинюк 19 березня 2021, 09:38

Це четверта країна ЄС, яка дозволить людям припинити своє життя.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 березня, стало відомо, що Іспанія стала шостою країною світу і четвертою країною Європи, де легалізували евтаназію.

Іспанський парламент 202 голосами підтримав закон, який легалізує евтаназію. 141 законодавець виступив проти такої практики. Після схвалення парламентом закон вступить в силу в протягом трьох місяців.

Довідка: Евтаназія – це припинення життя хворої на невиліковні хвороби людини, яка при цьому відчуває нестерпні страждання. До слова, у традиційній формі клятви Гіппократа міститься заборона на сприяння відходу з життя.