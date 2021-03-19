В Іспанії дали добро евтаназії

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Це четверта країна ЄС, яка дозволить людям припинити своє життя.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 березня, стало відомо, що Іспанія стала шостою країною світу і четвертою країною Європи, де легалізували евтаназію.
Іспанський парламент 202 голосами підтримав закон, який легалізує евтаназію. 141 законодавець виступив проти такої практики. Після схвалення парламентом закон вступить в силу в протягом трьох місяців.
Довідка: Евтаназія – це припинення життя хворої на невиліковні хвороби людини, яка при цьому відчуває нестерпні страждання. До слова, у традиційній формі клятви Гіппократа міститься заборона на сприяння відходу з життя.
09:03: Українцям не радять відмовлятися від вакцини проти COVID-19 навіть при наявності антитіл
14:15: У ВРУ запропонували саджати у в'язницю за службову недбалість
12:48: Нові тести – Українцям змінили правила отримання водійського посвідчення
11:23: У Росії чекають на вибачення Байдена за слова про Путіна-вбивцю
10:50: У ВРУ нагадали євробляхерам про останній шанс вигідно розмитнити авто
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