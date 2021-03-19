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Українцям не радять відмовлятися від вакцини проти COVID-19 навіть при наявності антитіл

Аня Мартинюк 19 березня 2021, 09:03
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Українцям не радять відмовлятися від вакцини проти COVID-19 навіть при наявності антитіл

Про це розповіли в МОЗ.

Новину передає «Преса України».

У Центрі громадського здоров'я МОЗ повідомили, що українці, які мають антитіла до коронавірусу, що свідчить про те, що вони перехворіли ним, не повинні відмовлятися від вакцини.

Наголошується, що антитіла, які виробились після вакцинації, можуть захистити від тяжкого перебігу COVID-19 і госпіталізації.

Генеральний директор ЦГЗ Роман Родина додав, що тестування на антитіла методом імуноферментного аналізу проводять для скринінгу, тих, хто працює з великою кількістю людей і такі тести не є діагностичним методом.

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