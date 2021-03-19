Українцям не радять відмовлятися від вакцини проти COVID-19 навіть при наявності антитіл 09:03
У ВРУ запропонували саджати у в'язницю за службову недбалість 14:15
Нові тести – Українцям змінили правила отримання водійського посвідчення 12:48
У Росії чекають на вибачення Байдена за слова про Путіна-вбивцю 11:23
У ВРУ нагадали євробляхерам про останній шанс вигідно розмитнити авто 10:50
Українських учнів звільнили від державної підсумкової атестації 10:14
Вбивство семирічної Маші Борисової – Зловмисник зізнався у скоєнні злочину 09:05
Вбивця – Після слів Байдена про Путіна російський посол покидає США 08:29
Боротьба з кнопкодавами програна – Українські депутати навчились обманювати сенсорну кнопку 11:37
Матір української 8-річної блогерки затравили за показовий роман дитини 10:22
Про це розповіли в МОЗ.
Новину передає «Преса України».
У Центрі громадського здоров'я МОЗ повідомили, що українці, які мають антитіла до коронавірусу, що свідчить про те, що вони перехворіли ним, не повинні відмовлятися від вакцини.
Наголошується, що антитіла, які виробились після вакцинації, можуть захистити від тяжкого перебігу COVID-19 і госпіталізації.
Генеральний директор ЦГЗ Роман Родина додав, що тестування на антитіла методом імуноферментного аналізу проводять для скринінгу, тих, хто працює з великою кількістю людей і такі тести не є діагностичним методом.
09:03: Українцям не радять відмовлятися від вакцини проти COVID-19 навіть при наявності антитіл
14:15: У ВРУ запропонували саджати у в'язницю за службову недбалість
12:48: Нові тести – Українцям змінили правила отримання водійського посвідчення
11:23: У Росії чекають на вибачення Байдена за слова про Путіна-вбивцю
10:50: У ВРУ нагадали євробляхерам про останній шанс вигідно розмитнити авто
10:14: Українських учнів звільнили від державної підсумкової атестації
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.