З квітня українським жінкам підвищують пенсійний вік

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А саме певним категоріям.
Новину передає «Преса України».
З 1 квітня в Україні підвищать вік виходу на пенсію для жінок. Мова йде про громадянок країни, які народилися після 1 квітня 1961 року. Вони вийдуть на пенсію за віком після досягнення 60 років. До цього вони могли вийти на пенсію за віком в 59 років і 6 місяців.
Нагадаємо, пенсійний вік в Україні підвищують згідно з прийнятим у 2011 році законом про поступове підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років. Цьогоріч запланований останній етап підвищення.
Разом з тим поступово збільшуватиметься страховий стаж, який необхідний для призначення пенсії за віком. У 2021 році він становитиме вже 28 років. Якщо для виходу на пенсію за віком в 60 років не вистачає стажу 28 років, то вийти на пенсію можна буде у 63 роки.
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