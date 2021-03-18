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У ВРУ запропонували саджати у в'язницю за службову недбалість

Аня Мартинюк 18 березня 2021, 14:15
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У ВРУ запропонували саджати у в'язницю за службову недбалість

На тлі останніх подій в Одесі та Харкові.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що після смертельних пожеж в Одесі і Харкові, де загинули люди, ВРУ планує посилити відповідальність за службову недбалість. Відповідний законопроект чекає розгляду.

Депутат «Слуги народу» Олександр Бакумов зазначив, що необхідно підвищити кримінальну відповідальність за статтею по службовій недбалості. Пропонується додати покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.

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