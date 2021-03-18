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На тлі останніх подій в Одесі та Харкові.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що після смертельних пожеж в Одесі і Харкові, де загинули люди, ВРУ планує посилити відповідальність за службову недбалість. Відповідний законопроект чекає розгляду.
Депутат «Слуги народу» Олександр Бакумов зазначив, що необхідно підвищити кримінальну відповідальність за статтею по службовій недбалості. Пропонується додати покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.
14:15: У ВРУ запропонували саджати у в'язницю за службову недбалість
12:48: Нові тести – Українцям змінили правила отримання водійського посвідчення
11:23: У Росії чекають на вибачення Байдена за слова про Путіна-вбивцю
10:50: У ВРУ нагадали євробляхерам про останній шанс вигідно розмитнити авто
10:14: Українських учнів звільнили від державної підсумкової атестації
09:05: Вбивство семирічної Маші Борисової – Зловмисник зізнався у скоєнні злочину
08:29: Вбивця – Після слів Байдена про Путіна російський посол покидає США
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