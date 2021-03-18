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Стало відомо, що змінилось.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що з квітня українці, перед тим як отримати водійське посвідчення, здаватимуть нові тести. Теорію за новими білетами здаватимуть в сервісних центрах МВС.
Про це розповіли в Головному сервісному центрі МВС. Уточнюється, що нові тести мають ряд цікавих дорожніх ситуацій. Про них можна дізнатись в онлайн-тренажері для перевірки знань Правил дорожнього руху на сайті МВС.
12:48: Нові тести – Українцям змінили правила отримання водійського посвідчення
11:23: У Росії чекають на вибачення Байдена за слова про Путіна-вбивцю
10:50: У ВРУ нагадали євробляхерам про останній шанс вигідно розмитнити авто
10:14: Українських учнів звільнили від державної підсумкової атестації
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