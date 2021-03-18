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Нові тести – Українцям змінили правила отримання водійського посвідчення

Аня Мартинюк 18 березня 2021, 12:48
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Нові тести – Українцям змінили правила отримання водійського посвідчення

Стало відомо, що змінилось. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що з квітня українці, перед тим як отримати водійське посвідчення, здаватимуть нові тести. Теорію за новими білетами здаватимуть в сервісних центрах МВС.

Про це розповіли в Головному сервісному центрі МВС. Уточнюється, що нові тести мають ряд цікавих дорожніх ситуацій. Про них можна дізнатись в онлайн-тренажері для перевірки знань Правил дорожнього руху на сайті МВС.

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