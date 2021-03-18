У Росії чекають на вибачення Байдена за слова про Путіна-вбивцю

Аня Мартинюк 18 березня 2021, 11:23

Відповідну заяву зробив заступник спікера верхньої палати парламенту Росії Костянтин Косачов.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 березня, заступник спікера верхньої палати парламенту Росії Костянтин Косачов відреагував на заяву президента США Джо Байдена про те, що Володимир Путін – вбивця відносин між РФ та США.

За його словами, Байден повинен вибачитися за свої слова. А саме прийняти назад «хамські» твердження про те, що лідер Кремля Володимир Путін є вбивцею.

Він додав, що відкликання російського посла зі США буде не останньою мірою, якщо відповіді від Байдена не буде.