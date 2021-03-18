У ВРУ нагадали євробляхерам про останній шанс вигідно розмитнити авто

Аня Мартинюк 18 березня 2021, 10:50

Наразі депутати зосереджені на земельній реформі.

Новину передає «Преса України».

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що депутати України не націлені змінювати концепцію законопроектів щодо розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації.

Тобто у власників таких авто буде лише один шанс розмитнити транспортний засіб за пільговою ставкою. Так, коли документи щодо «євроблях» будуть прийняті, власників не розмитнених авто штрафуватимуть.

«Законопроекти про "євробляхи" (№4643-д і №4644-д) готуються до другого читання в комітеті. Ухвалення цих документів важливо, щоб поставити крапку в цій проблемі і остаточно вирішити це питання. Концепція, яка була прописана в прийнятому за основу законі, залишається. Ми не будемо жодним чином пом'якшувати умови і не будемо робити жорсткішими. Це буде останній шанс для власників автомобілів на єврономерах, які були завезені до 1 січня 2021 року, їх розмитнити за пільговою ставкою. Більше такого не буде вже. Після цього ми будемо досить жорстко штрафувати за використання таких авто», - розповів Гетьманцев.

Він додав, що наразі депутати зосереджені на земельній реформі.