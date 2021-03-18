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Цього річ учні 4 та 9 класів її не здаватимуть.
Новину передає «Преса України».
Міністерство освіти і науки України вирішило звільнити учнів 4 і 9 класів від державної підсумкової атестації в поточному році. Причина – ситуація з коронавірусом в Україні.
«МОН звільнило від проходження державної підсумкової атестації учнів закладів загальної середньої освіти 4-х і 9-х класів в 2020/2021 навчальному році», - заявили у відомстві.
Так, у документі про освіту буде вказано «звільнений/а» від атестації.
10:14: Українських учнів звільнили від державної підсумкової атестації
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