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Українських учнів звільнили від державної підсумкової атестації

Аня Мартинюк 18 березня 2021, 10:14
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Українських учнів звільнили від державної підсумкової атестації

Цього річ учні 4 та 9 класів її не здаватимуть. 

Новину передає «Преса України».

Міністерство освіти і науки України вирішило звільнити учнів 4 і 9 класів від державної підсумкової атестації в поточному році. Причина – ситуація з коронавірусом в Україні.

«МОН звільнило від проходження державної підсумкової атестації учнів закладів загальної середньої освіти 4-х і 9-х класів в 2020/2021 навчальному році», - заявили у відомстві.

Так, у документі про освіту буде вказано «звільнений/а» від атестації.

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