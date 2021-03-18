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В Україні новий коронавірусний рекорд

Аня Мартинюк 18 березня 2021, 09:43
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В Україні новий коронавірусний рекорд

Добова кількість нових хворих побила грудневий рекорд.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 березня, стало відомо, що за минулу добу в Україні коронавірусом заразилися 15 053 людини. За останні три місяці це найвищий добовий показник.

Нову статистику представив міністр МОЗ Максим Степанов. Тепер загальна кількість випадків захворювання становить 1 504 076 людини.

15 053 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 березня 2021 року. Зокрема,...

Опубликовано Максим Степанов Среда, 17 марта 2021 г.

Найбільше нових хворих виявили в Києві, плюс 1092 людини, стільки ж у Житомирській області.

За добу померли 267 пацієнтів.

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