В Україні новий коронавірусний рекорд

Українських учнів звільнили від державної підсумкової атестації 10:14
Вбивство семирічної Маші Борисової – Зловмисник зізнався у скоєнні злочину 09:05
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Добова кількість нових хворих побила грудневий рекорд.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 березня, стало відомо, що за минулу добу в Україні коронавірусом заразилися 15 053 людини. За останні три місяці це найвищий добовий показник.
Нову статистику представив міністр МОЗ Максим Степанов. Тепер загальна кількість випадків захворювання становить 1 504 076 людини.
15 053 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 березня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Среда, 17 марта 2021 г.
Найбільше нових хворих виявили в Києві, плюс 1092 людини, стільки ж у Житомирській області.
За добу померли 267 пацієнтів.
10:14: Українських учнів звільнили від державної підсумкової атестації
09:05: Вбивство семирічної Маші Борисової – Зловмисник зізнався у скоєнні злочину
08:29: Вбивця – Після слів Байдена про Путіна російський посол покидає США
13:55: У Тимошенко оновився кортеж
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