В Україні новий коронавірусний рекорд

Аня Мартинюк 18 березня 2021, 09:43

Добова кількість нових хворих побила грудневий рекорд.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 березня, стало відомо, що за минулу добу в Україні коронавірусом заразилися 15 053 людини. За останні три місяці це найвищий добовий показник.

Нову статистику представив міністр МОЗ Максим Степанов. Тепер загальна кількість випадків захворювання становить 1 504 076 людини.

15 053 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 березня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Среда, 17 марта 2021 г.

Найбільше нових хворих виявили в Києві, плюс 1092 людини, стільки ж у Житомирській області.

За добу померли 267 пацієнтів.