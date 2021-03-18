Вбивство семирічної Маші Борисової – Зловмисник зізнався у скоєнні злочину

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Також експертиза підтвердила факт причетності підозрюваного до зґвалтування дитини.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 березня, очільник Нацполіції Ігор Клименко повідомив на своїй сторінці у соцмережі, що підозрюваний у вбивстві 7-річної Маші Борисової зізнався у скоєнні злочину. Клименко представив відео, на якому 62-річний чоловік розповідає, як ховав тіло дитини.
Також Клименко додав, що результати аналізу показали, що саме підозрюваний зґвалтував дівчинку, що жила в селі Щасливе на Херсонщині.
«Він розповів. Ми відразу були впевнені, що взяли саме того. Але він довго заперечував. Досвід спілкування з людьми в погонах в нього є, адже за плечима – 5 років в’язниці - це остання ходка, а їх було 4. Він зізнався, як тіло мертвої 7-річної Марії Борисової засунув у мішок та зав’язав його якимось шнуром і поясом. Так, для слідства його зізнання є важливим. Але більш значущим є висновок ДНК-експертизи. Біологічні зразки, знайдені на загиблій дівчинці, належать затриманому. Це факт», - написав Клименко.
Він розповів. Ми відразу були впевнені, що взяли саме того. Але він довго заперечував. Досвід спілкування з людьми в...Опубликовано Ігором Клименко Среда, 17 марта 2021 г.
Очільник Нацполіції додав, що певні люди намагаються вплинути на матір дівчинки, щоб вона публічно заявила про те, що не вірить у причетність фігуранта. Жінці пропонують звинуватити іншу людину. За словами Клименка, це робиться для набивання рейтингу та хайпу.
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