Вбивство семирічної Маші Борисової – Зловмисник зізнався у скоєнні злочину

Аня Мартинюк 18 березня 2021, 09:05

Також експертиза підтвердила факт причетності підозрюваного до зґвалтування дитини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 березня, очільник Нацполіції Ігор Клименко повідомив на своїй сторінці у соцмережі, що підозрюваний у вбивстві 7-річної Маші Борисової зізнався у скоєнні злочину. Клименко представив відео, на якому 62-річний чоловік розповідає, як ховав тіло дитини.

Також Клименко додав, що результати аналізу показали, що саме підозрюваний зґвалтував дівчинку, що жила в селі Щасливе на Херсонщині.

«Він розповів. Ми відразу були впевнені, що взяли саме того. Але він довго заперечував. Досвід спілкування з людьми в погонах в нього є, адже за плечима – 5 років в’язниці - це остання ходка, а їх було 4. Він зізнався, як тіло мертвої 7-річної Марії Борисової засунув у мішок та зав’язав його якимось шнуром і поясом. Так, для слідства його зізнання є важливим. Але більш значущим є висновок ДНК-експертизи. Біологічні зразки, знайдені на загиблій дівчинці, належать затриманому. Це факт», - написав Клименко.

Він розповів. Ми відразу були впевнені, що взяли саме того. Але він довго заперечував. Досвід спілкування з людьми в... Опубликовано Ігором Клименко Среда, 17 марта 2021 г.

Очільник Нацполіції додав, що певні люди намагаються вплинути на матір дівчинки, щоб вона публічно заявила про те, що не вірить у причетність фігуранта. Жінці пропонують звинуватити іншу людину. За словами Клименка, це робиться для набивання рейтингу та хайпу.