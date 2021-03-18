Вбивця – Після слів Байдена про Путіна російський посол покидає США

Аня Мартинюк 18 березня 2021, 08:29

Як відомо, американський лідер назвав Путіна вбивцею.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 березня, стало відомо, що посол Росії в США Анатолій Антонов покине Штати 20 березня. Причина – президент США Джо Байден публічно назвав лідера Кремля Володимира Путіна вбивцею у відносинах між двома державами.

В результаті Москва відкликала свого посла. За попередніми даними, російський посол візьме участь у консультації на тему «Що робити і куди рухатися в контексті відносин зі США».