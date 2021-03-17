У Тимошенко оновився кортеж

Аня Мартинюк 17 березня 2021, 13:55

Народна обраниця замінила один Mercedes-Benz.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 березня, стало відомо, що лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко пересадила своїх охоронців на новий автомобіль. Раніше вони пересувались на автомобілях марки Mercedes-Benz G 55 AMG. Тепер на Toyota Land Cruiser.

Варто зазначити, що кортеж Тимошенко складається з двох автомобілів. Тепер у неї один Mercedes-Benz та одна Toyota Land Cruiser.

Як відомо, «японець» Land Cruiser у офіційного дилера в Києві коштує від 1,8 млн грн до 2,5 млн грн.