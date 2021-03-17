Синоптик спрогнозувала дощовий тиждень в Україні

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Дощ чергуватиметься з мокрим снігом.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 березня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що найближчі дні в Україні будуть холодними та вологими. Уже завтра, 18 березня, стовпчики термометрів покажуть +2+5 градусів, на Півдні, в Приазов'ї та на Дніпропетровщині +4+9 градусів.
Вітер очікується рвучким. Опади у вигляді дощу та мокрого снігу очікуються практично повсюди.
«У Києві 18-го березня буде хмарна волога холодна погода, вдень близько +3, +4 градусів», - додала синоптик.
Підсумовуючи Діденко додала, що на днях очікуються магнітні бурі.
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