Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Казкова історія – Депутат про коаліцію Тимошенко зі «Слугами народу»
  • Не в США – Озвучена середня очікувана тривалість здорового життя при народженні у світі
  • В Україні різко збільшилась кількість нових коронавірусних хворих

Львів самостійно оголосив локдаун

Аня Мартинюк 17 березня 2021, 12:51
Версія для друку
Львів самостійно оголосив локдаун

Не дочікуючись рішення Кабміну. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 березня, стало відомо, що у Львові оголосили жорсткий локдаун. Він почне діяти з 19 березня до 28 березня. Про це повідомив мер міста Львів Андрій Садовий.

За його словами, відповідне рішення прийняла міська комісія з надзвичайних ситуацій. Локдаун у Львові передбачає перехід молочної школи на канікули. Старші класи навчатимуться дистанційно.

⚡️⚡️Складне, але вкрай необхідне рішення комісії з надзвичайних ситуацій. З п’ятниці, 19 березня, на території...

Опубликовано Андрій Садовий Среда, 17 марта 2021 г.

Театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики не працюватимуть. Кафе та ресторани працюватимуть «на виніс». Господарські магазини видаватимуть онлайн замовлення.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції