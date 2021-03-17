Львів самостійно оголосив локдаун

Аня Мартинюк 17 березня 2021, 12:51

Не дочікуючись рішення Кабміну.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 березня, стало відомо, що у Львові оголосили жорсткий локдаун. Він почне діяти з 19 березня до 28 березня. Про це повідомив мер міста Львів Андрій Садовий.

За його словами, відповідне рішення прийняла міська комісія з надзвичайних ситуацій. Локдаун у Львові передбачає перехід молочної школи на канікули. Старші класи навчатимуться дистанційно.

⚡️⚡️Складне, але вкрай необхідне рішення комісії з надзвичайних ситуацій. З п’ятниці, 19 березня, на території... Опубликовано Андрій Садовий Среда, 17 марта 2021 г.

Театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики не працюватимуть. Кафе та ресторани працюватимуть «на виніс». Господарські магазини видаватимуть онлайн замовлення.