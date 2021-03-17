Львів самостійно оголосив локдаун

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Не дочікуючись рішення Кабміну.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 березня, стало відомо, що у Львові оголосили жорсткий локдаун. Він почне діяти з 19 березня до 28 березня. Про це повідомив мер міста Львів Андрій Садовий.
За його словами, відповідне рішення прийняла міська комісія з надзвичайних ситуацій. Локдаун у Львові передбачає перехід молочної школи на канікули. Старші класи навчатимуться дистанційно.
⚡️⚡️Складне, але вкрай необхідне рішення комісії з надзвичайних ситуацій. З п’ятниці, 19 березня, на території...Опубликовано Андрій Садовий Среда, 17 марта 2021 г.
Театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики не працюватимуть. Кафе та ресторани працюватимуть «на виніс». Господарські магазини видаватимуть онлайн замовлення.
11:37: Боротьба з кнопкодавами програна – Українські депутати навчились обманювати сенсорну кнопку
10:22: Матір української 8-річної блогерки затравили за показовий роман дитини
14:16: Українці отримають другу дозу антиковідної вакцини пізніше за всіх
13:08: Кожен п'ятий український випускник шукатиме кращої долі за кордоном
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