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Зеленський призначив Єрмаку нового заступника

Аня Мартинюк 17 березня 2021, 12:17
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Зеленський призначив Єрмаку нового заступника

Ним став Ігор Брусило.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський призначив Ігоря Брусила заступником керівника Офісу президента. Так, головний протоколіст Зеленського допомагатиме Андрію Єрмаку.

Про це стало відомо сьогодні, 17 березня. Відповідний указ має номер 101/2021.

Нагадаємо, 7 серпня 2020 року Брусила призначили на посаду заступника керівника департаменту з питань державного протоколу і церемоніалу Офісу президента.

 

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