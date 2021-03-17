Боротьба з кнопкодавами програна – Українські депутати навчились обманювати сенсорну кнопку

Аня Мартинюк 17 березня 2021, 11:37

Представник партії Зеленського розповів, як депутати можуть продовжити кнопкодавити.

Новину передає «Преса України».

Нардеп від президентської фракції «Слуга народу» Олександр Качура повідомив, що з кнопкодавством у ВРУ боротися марно. Попри встановлення сенсорних кнопок нардепи навчилися їх обманювати.

«Я, до речі, купив на Alibaba таку подушечку, яка нагрівається. Ставиш цю подушку - і сенсорна кнопка працює», - поділився досвідом Качура.

Сам він запевняє, що не практикував кнопкодавства за допомогою пристрою з Alibaba.