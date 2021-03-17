Боротьба з кнопкодавами програна – Українські депутати навчились обманювати сенсорну кнопку 11:37
Матір української 8-річної блогерки затравили за показовий роман дитини 10:22
Українці отримають другу дозу антиковідної вакцини пізніше за всіх 14:16
Кожен п'ятий український випускник шукатиме кращої долі за кордоном 13:08
Казкова історія – Депутат про коаліцію Тимошенко зі «Слугами народу» 12:32
Арестович грубо відповів на прохання писати пости українською мовою 11:09
Стало відомо, скільки зароблять депутати України за закон про зниження акцизів 10:05
Підозрюваному у зґвалтуванні та вбивстві Маші Борисової 62 роки 13:16
Представник партії Зеленського розповів, як депутати можуть продовжити кнопкодавити.
Новину передає «Преса України».
Нардеп від президентської фракції «Слуга народу» Олександр Качура повідомив, що з кнопкодавством у ВРУ боротися марно. Попри встановлення сенсорних кнопок нардепи навчилися їх обманювати.
«Я, до речі, купив на Alibaba таку подушечку, яка нагрівається. Ставиш цю подушку - і сенсорна кнопка працює», - поділився досвідом Качура.
Сам він запевняє, що не практикував кнопкодавства за допомогою пристрою з Alibaba.
11:37: Боротьба з кнопкодавами програна – Українські депутати навчились обманювати сенсорну кнопку
10:22: Матір української 8-річної блогерки затравили за показовий роман дитини
14:16: Українці отримають другу дозу антиковідної вакцини пізніше за всіх
13:08: Кожен п'ятий український випускник шукатиме кращої долі за кордоном
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.