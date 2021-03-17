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Боротьба з кнопкодавами програна – Українські депутати навчились обманювати сенсорну кнопку

Аня Мартинюк 17 березня 2021, 11:37
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Боротьба з кнопкодавами програна – Українські депутати навчились обманювати сенсорну кнопку

Представник партії Зеленського розповів, як депутати можуть продовжити кнопкодавити.  

Новину передає «Преса України».

Нардеп від президентської фракції «Слуга народу» Олександр Качура повідомив, що з кнопкодавством у ВРУ боротися марно. Попри встановлення сенсорних кнопок нардепи навчилися їх обманювати.

«Я, до речі, купив на Alibaba таку подушечку, яка нагрівається. Ставиш цю подушку - і сенсорна кнопка працює», - поділився досвідом Качура.

Сам він запевняє, що не практикував кнопкодавства за допомогою пристрою з Alibaba.

 

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