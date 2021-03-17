У Хмельницькому пацієнтові помилково видалили око

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Чоловіку повинні були видалити пухлину.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 березня, стало відомо про інцидент в одній із лікарень Хмельницького. Відомо, що два роки тому пацієнту поставили неправильний діагноз та видалили здорове око.
Тепер же відомо, що у чоловіка була пухлина, яка тисла на око й її треба було видалити. Про це розповіла дочка пацієнта Алла Племьянік.
Тим часом медики Інституту нейрохірургії зауважили, що пухлина росла щонайменше 15 років.
«Будь-який лікар, в тому числі сімейний, такі базові знання має і міг би запідозрити», - прокоментував завідувач відділенням Володимир Федірко.
За його словами, лікарі повинні були перенаправити пацієнта на другу ланку.
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