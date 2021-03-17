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У Хмельницькому пацієнтові помилково видалили око

Аня Мартинюк 17 березня 2021, 10:57
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У Хмельницькому пацієнтові помилково видалили око

Чоловіку повинні були видалити пухлину. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 березня, стало відомо про інцидент в одній із лікарень Хмельницького. Відомо, що два роки тому пацієнту поставили неправильний діагноз та видалили здорове око.

Тепер же відомо, що у чоловіка була пухлина, яка тисла на око й її треба було видалити. Про це розповіла дочка пацієнта Алла Племьянік.

Тим часом медики Інституту нейрохірургії зауважили, що пухлина росла щонайменше 15 років. 

«Будь-який лікар, в тому числі сімейний, такі базові знання має і міг би запідозрити», - прокоментував завідувач відділенням Володимир Федірко.

За його словами, лікарі повинні були перенаправити пацієнта на другу ланку.

 

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