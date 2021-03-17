Матір української 8-річної блогерки затравили за показовий роман дитини 10:22
Українці отримають другу дозу антиковідної вакцини пізніше за всіх 14:16
Кожен п'ятий український випускник шукатиме кращої долі за кордоном 13:08
Казкова історія – Депутат про коаліцію Тимошенко зі «Слугами народу» 12:32
Арестович грубо відповів на прохання писати пости українською мовою 11:09
Стало відомо, скільки зароблять депутати України за закон про зниження акцизів 10:05
Підозрюваному у зґвалтуванні та вбивстві Маші Борисової 62 роки 13:16
У Мін’юсті розповіли про умови зміни фото у паспорті під час пандемії 10:54
Українці не зможуть обирати між вакцинами Pfizer та CoviShield 09:42
Жінка відповіла недоброзичливцям.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що мати 8-річної блогерки Мілани Махинець, Дарина, відповіла на негатив в свою сторону. Як відомо, жінка просуває соцмережі доньки, яка має романтичні відносини з 13-річним хлопцем.
Так, діти з’являються у відео сексуального характеру. Дарина Махинець зазначила, що ЗМІ спотворено подали інформацію. Вона аткож попередила, що скаржитиметься на недоброзичливців кіберполіції.
Жінка пояснила також, що готує доньку до модельної кар’єри. У провокаційному контенті вона нічого поганого не бачить. Нагадаємо, тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 статті 301 КК України (ввезення, виготовлення і розповсюдження порнографічних предметів).
10:22: Матір української 8-річної блогерки затравили за показовий роман дитини
14:16: Українці отримають другу дозу антиковідної вакцини пізніше за всіх
13:08: Кожен п'ятий український випускник шукатиме кращої долі за кордоном
12:32: Казкова історія – Депутат про коаліцію Тимошенко зі «Слугами народу»
11:09: Арестович грубо відповів на прохання писати пости українською мовою
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.