Матір української 8-річної блогерки затравили за показовий роман дитини

Аня Мартинюк 17 березня 2021, 10:22

Жінка відповіла недоброзичливцям.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що мати 8-річної блогерки Мілани Махинець, Дарина, відповіла на негатив в свою сторону. Як відомо, жінка просуває соцмережі доньки, яка має романтичні відносини з 13-річним хлопцем.

Так, діти з’являються у відео сексуального характеру. Дарина Махинець зазначила, що ЗМІ спотворено подали інформацію. Вона аткож попередила, що скаржитиметься на недоброзичливців кіберполіції.

Жінка пояснила також, що готує доньку до модельної кар’єри. У провокаційному контенті вона нічого поганого не бачить. Нагадаємо, тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 статті 301 КК України (ввезення, виготовлення і розповсюдження порнографічних предметів).