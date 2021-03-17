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В Україні різко побільшало коронавірусних хворих

Аня Мартинюк 17 березня 2021, 08:29
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В Україні різко побільшало коронавірусних хворих

За добу було виявлено 11 833 нових хворих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 17 березня, очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за 16 березня в Україні виявили 11 833 нових хворих на коронавірус. З них 609 дітей та  388 медпрацівників.

На жаль, щодня в країні збільшується кількість смертей від коронавірусу. За минулу добу зафіксовано 289 випадків.

До слова, за добу було проведено 121 144 тести на коронавірус.

 

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