В Україні різко побільшало коронавірусних хворих

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За добу було виявлено 11 833 нових хворих.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 17 березня, очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за 16 березня в Україні виявили 11 833 нових хворих на коронавірус. З них 609 дітей та 388 медпрацівників.
На жаль, щодня в країні збільшується кількість смертей від коронавірусу. За минулу добу зафіксовано 289 випадків.
До слова, за добу було проведено 121 144 тести на коронавірус.
14:16: Українці отримають другу дозу антиковідної вакцини пізніше за всіх
13:08: Кожен п'ятий український випускник шукатиме кращої долі за кордоном
12:32: Казкова історія – Депутат про коаліцію Тимошенко зі «Слугами народу»
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