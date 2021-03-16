Українці отримають другу дозу антиковідної вакцини пізніше за всіх

Аня Мартинюк 16 березня 2021, 14:16

Стало відомо, чому.

Новину передає «Преса України».

Член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федор Лапія заявив, що в Україні вирішили вводити другу дозу вакцини від коронавірусу через три місяці після першої, а не через 28 днів, як рекомендувалось раніше.

Мова йде про вакцину CoviShield. За словами Лапії, це дозволить ввести першу дозу більшої кількості людей. Так, 250 000 доз, передбачені для другого уколу, будуть використані для першого.