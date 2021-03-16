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Мова йде про продовження навчання за межами України.
Новину передає «Преса України».
З'явилися результати соціологічного дослідження «Освіта в Україні: як українські школи пережили перші хвилі карантину». З нього випливає, що 20% випускників шкіл планують продовжити навчання за кордоном, а не на батьківщині.
32% опитаних вважають, що для них краще навчатися в топовому вузі України, ніж шукати кращої долі за кордоном. 30% респондентів заявили, що здобувати вищу освіту необхідно лише в Україні, 20% - тільки за кордоном. Ще 20% не змогли дати відповіді.
Опитування проводилось онлайн Українським інститутом майбутнього в партнерстві з «Нью Імідж Маркетинг Груп» в період з 25 лютого по 4 березня 2021 року.
14:16: Українці отримають другу дозу антиковідної вакцини пізніше за всіх
13:08: Кожен п'ятий український випускник шукатиме кращої долі за кордоном
12:32: Казкова історія – Депутат про коаліцію Тимошенко зі «Слугами народу»
11:09: Арестович грубо відповів на прохання писати пости українською мовою
10:05: Стало відомо, скільки зароблять депутати України за закон про зниження акцизів
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