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Кожен п'ятий український випускник шукатиме кращої долі за кордоном

Аня Мартинюк 16 березня 2021, 13:08
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Кожен п'ятий український випускник шукатиме кращої долі за кордоном

Мова йде про продовження навчання за межами України. 

Новину передає «Преса України».

З'явилися результати соціологічного дослідження «Освіта в Україні: як українські школи пережили перші хвилі карантину». З нього випливає, що 20% випускників шкіл планують продовжити навчання за кордоном, а не на батьківщині.

32% опитаних вважають, що для них краще навчатися в топовому вузі України, ніж шукати кращої долі за кордоном. 30% респондентів заявили, що здобувати вищу освіту необхідно лише в Україні, 20% - тільки за кордоном. Ще 20% не змогли дати відповіді.

Опитування проводилось онлайн Українським інститутом майбутнього в партнерстві з «Нью Імідж Маркетинг Груп» в період з 25 лютого по 4 березня 2021 року.

 

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