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Олександр Дубінський вважає, що процес затягнеться.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 березня, виключений з лав партії «Слуга народу» депутат Олександр Дубінський повідомив, що «казкова історія про входження Тимошенко в коаліцію зі Слугами Аферистів - зараз може проявиться у всій красі».
Так, під терміном «Слуги Аферистів» народний обранець має на увазі президентську фракцію «Слуга народу».
«До земельних законопроектів 2194 і 2195 депутати Тимошенко подали майже 1000 поправок, які будуть ставитися на голосування. Таким чином, входження в коаліцію може затягнутися майже на 2 тижні», - прокоменутвав він.
Сказочная история про вхождение Тимошенко в коалицию со Слугами Аферистов - сейчас может проявится во всей красе. К...Опубликовано Александром Дубинским Вторник, 16 марта 2021 г.
Нагадаємо, вчора, 15 березня, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що ініціювала діалог з партією володимира Зеленського. Так, вона запропонувала створити коаліцію, якщо президент готовий змінити стратегію країни.
12:32: Казкова історія – Депутат про коаліцію Тимошенко зі «Слугами народу»
11:09: Арестович грубо відповів на прохання писати пости українською мовою
10:05: Стало відомо, скільки зароблять депутати України за закон про зниження акцизів
13:16: Підозрюваному у зґвалтуванні та вбивстві Маші Борисової 62 роки
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