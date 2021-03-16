Казкова історія – Депутат про коаліцію Тимошенко зі «Слугами народу»

Аня Мартинюк 16 березня 2021, 12:32

Олександр Дубінський вважає, що процес затягнеться.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 березня, виключений з лав партії «Слуга народу» депутат Олександр Дубінський повідомив, що «казкова історія про входження Тимошенко в коаліцію зі Слугами Аферистів - зараз може проявиться у всій красі».

Так, під терміном «Слуги Аферистів» народний обранець має на увазі президентську фракцію «Слуга народу».

«До земельних законопроектів 2194 і 2195 депутати Тимошенко подали майже 1000 поправок, які будуть ставитися на голосування. Таким чином, входження в коаліцію може затягнутися майже на 2 тижні», - прокоменутвав він.

Сказочная история про вхождение Тимошенко в коалицию со Слугами Аферистов - сейчас может проявится во всей красе. К... Опубликовано Александром Дубинским Вторник, 16 марта 2021 г.

Нагадаємо, вчора, 15 березня, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що ініціювала діалог з партією володимира Зеленського. Так, вона запропонувала створити коаліцію, якщо президент готовий змінити стратегію країни.