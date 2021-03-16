Ще одна країна відмовилася від вакцин AstraZeneca

Аня Мартинюк 16 березня 2021, 11:47

Людей тимчасово не вакцинуватимуть препаратом у Швеції.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 березня, стало відомо, що Швеція прийняла рішення тимчасово відмовитися від щеплень вакциною від коронавірусу AstraZeneca. А саме до закінчення розслідування Європейського агентства з лікарських засобів щодо побічних ефектів у вигляді тромбів у людей.

Варто зазначити, раніше від препарату AstraZeneca відмовилися Португалія, Німеччина, Іспанія, Франція, Італія, Кіпр, Словенія, Австрія, Болгарія, Данія, Норвегія, Італія, Ісландія, Ірландія, Румунія, Естонія, Латвія, Литва і Люксембург.