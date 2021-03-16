Ще одна країна відмовилася від вакцин AstraZeneca

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Людей тимчасово не вакцинуватимуть препаратом у Швеції.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 березня, стало відомо, що Швеція прийняла рішення тимчасово відмовитися від щеплень вакциною від коронавірусу AstraZeneca. А саме до закінчення розслідування Європейського агентства з лікарських засобів щодо побічних ефектів у вигляді тромбів у людей.
Варто зазначити, раніше від препарату AstraZeneca відмовилися Португалія, Німеччина, Іспанія, Франція, Італія, Кіпр, Словенія, Австрія, Болгарія, Данія, Норвегія, Італія, Ісландія, Ірландія, Румунія, Естонія, Латвія, Литва і Люксембург.
12:32: Казкова історія – Депутат про коаліцію Тимошенко зі «Слугами народу»
11:09: Арестович грубо відповів на прохання писати пости українською мовою
10:05: Стало відомо, скільки зароблять депутати України за закон про зниження акцизів
13:16: Підозрюваному у зґвалтуванні та вбивстві Маші Борисової 62 роки
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