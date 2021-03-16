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Радник керівника Офісу президента спілкується виключно російською мовою.
Новину передає «Преса України».
Представник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) та радник керівника Офісу президента Олексій Арестович залишив на своїй сторінці у соцмережі пост про чергове засідання. Свій пост він написав російською мовою.
В результаті один з користувачів закликав Арестовича написати пост українською мовою, наголошуючи, що він є представником саме української делегації, а не російської.
«Пішов на х*й, так зрозуміліше?» —відповів Арестович у коментарях.
-Двое суток очередных заседаний ТКГ. Хотите понять, чем мы тут занимаемся? Украинская делегация в ТКГ - это как...Опубликовано Олексій Арестовичем Понедельник, 15 марта 2021 г.
Нагадаємо, український блогер, актор та військовий експерт Олексій Арестович став радником української делегації в ТКГ щодо Донбасу у жовтні минулого року.
12:32: Казкова історія – Депутат про коаліцію Тимошенко зі «Слугами народу»
11:09: Арестович грубо відповів на прохання писати пости українською мовою
10:05: Стало відомо, скільки зароблять депутати України за закон про зниження акцизів
13:16: Підозрюваному у зґвалтуванні та вбивстві Маші Борисової 62 роки
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