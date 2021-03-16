Арестович грубо відповів на прохання писати пости українською мовою

Аня Мартинюк 16 березня 2021, 11:09

Радник керівника Офісу президента спілкується виключно російською мовою.

Новину передає «Преса України».

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) та радник керівника Офісу президента Олексій Арестович залишив на своїй сторінці у соцмережі пост про чергове засідання. Свій пост він написав російською мовою.

В результаті один з користувачів закликав Арестовича написати пост українською мовою, наголошуючи, що він є представником саме української делегації, а не російської.

«Пішов на х*й, так зрозуміліше?» —відповів Арестович у коментарях.

-Двое суток очередных заседаний ТКГ. Хотите понять, чем мы тут занимаемся? Украинская делегация в ТКГ - это как... Опубликовано Олексій Арестовичем Понедельник, 15 марта 2021 г.

Нагадаємо, український блогер, актор та військовий експерт Олексій Арестович став радником української делегації в ТКГ щодо Донбасу у жовтні минулого року.