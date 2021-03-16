В Україні 9642 нових коронавірусних хворих

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В Україні різко збільшилась кількість нових коронавірусних хворих 10:15
Серед них 474 дитини.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 березня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні виявили 9 642 нових хворих на смертоносний китайський вірус.
Серед хворих 474 дитини та 313 медпрацівників. Також за добу померли 264 людини.
9 642 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 березня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Понедельник, 15 марта 2021 г.
Варто зазначити, що 15 березня в Україні було проведено 76 509 тестів на коронавірус.
10:05: Стало відомо, скільки зароблять депутати України за закон про зниження акцизів
13:16: Підозрюваному у зґвалтуванні та вбивстві Маші Борисової 62 роки
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