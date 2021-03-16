В Україні 9642 нових коронавірусних хворих

Аня Мартинюк 16 березня 2021, 10:35

Серед них 474 дитини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 березня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні виявили 9 642 нових хворих на смертоносний китайський вірус.

Серед хворих 474 дитини та 313 медпрацівників. Також за добу померли 264 людини.

9 642 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 березня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Понедельник, 15 марта 2021 г.

Варто зазначити, що 15 березня в Україні було проведено 76 509 тестів на коронавірус.