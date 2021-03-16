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Цікаву арифметику представив колишній «Слуга народу» Олександр Дубінський.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 березня, депутат «Слуги народу» Олександр Дубінський зазначив на своїй сторінці у соцмережі, що на цьому тижні «Слуги Аферистів», так він висловився про партію Зеленського, потягнуть через ВРУ так звану «тютюнову правку Арахамії».
Мова йде про зниження акцизів на стіки для електронних сигарет. За прогнозом, такий хід подій завдасть удару по бюджету країни на мільярди гривень.
«Чому за цю правку в інтересах тютюнових монополістів так б'ються Аферисти? Пропоную вам просту математику, з якої ви самі легко все зрозумієте», - зазначив він.
На этой неделе Слуги Аферистов снова потянут через Раду так называемую «табачную правку Арахамии» - снижение акцизов на...Опубликовано Александром Дубинским Понедельник, 15 марта 2021 г.
Так, Дубінський поділив 3 млрд грн на 2 частини, одну з них, 1,5 млрд грн, якщо поділити на курс гривні до долара 28 грн, вийде 53 571 428 доларів. З цієї суми, якщо розділити на 240 депутатів та 12 місяців, вийде 18 600 доларів на людину.
10:05: Стало відомо, скільки зароблять депутати України за закон про зниження акцизів
13:16: Підозрюваному у зґвалтуванні та вбивстві Маші Борисової 62 роки
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