AirPods 3 представлять не за планом

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Безпровідні навушники не будуть представлені у березні, як планувалось раніше.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що компанія Apple представить бездротові навушники AirPods 3 влітку, а не весною, як планувалось раніше.
Експерти зазначають, що після витоку фото навушників у компанії очікують на них великий попит.
Очікується, що 23-го березня технологічний гігант представить новий iPad Pro, а також MacBook Pros.
13:16: Підозрюваному у зґвалтуванні та вбивстві Маші Борисової 62 роки
10:54: У Мін’юсті розповіли про умови зміни фото у паспорті під час пандемії
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