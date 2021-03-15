AirPods 3 представлять не за планом

Аня Мартинюк 15 березня 2021, 14:04

Безпровідні навушники не будуть представлені у березні, як планувалось раніше.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що компанія Apple представить бездротові навушники AirPods 3 влітку, а не весною, як планувалось раніше.

Експерти зазначають, що після витоку фото навушників у компанії очікують на них великий попит.

Очікується, що 23-го березня технологічний гігант представить новий iPad Pro, а також MacBook Pros.