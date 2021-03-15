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Українців в Єгипет перевозитиме нова авіакомпанія

Аня Мартинюк 15 березня 2021, 13:45
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Українців в Єгипет перевозитиме нова авіакомпанія

Мова йде про Bees Airline.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 березня, стало відомо, що в Україні дозволили ще одній авіакомпанії здійснювати польоти за рейсом Київ-Шарм-ель-Шейх та Київ-Марса-Алам.

Перевозитиме мандрівників українська авіакомпанія Bees Airline. Вона отримала дозвіл Державіаслужби.

У компанії один літак, який з 18 березня здійснюватиме польоти в Єгипет. У травні авіакомпанія матиме чотири судна.

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