Українців в Єгипет перевозитиме нова авіакомпанія

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Мова йде про Bees Airline.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 березня, стало відомо, що в Україні дозволили ще одній авіакомпанії здійснювати польоти за рейсом Київ-Шарм-ель-Шейх та Київ-Марса-Алам.
Перевозитиме мандрівників українська авіакомпанія Bees Airline. Вона отримала дозвіл Державіаслужби.
У компанії один літак, який з 18 березня здійснюватиме польоти в Єгипет. У травні авіакомпанія матиме чотири судна.
13:16: Підозрюваному у зґвалтуванні та вбивстві Маші Борисової 62 роки
10:54: У Мін’юсті розповіли про умови зміни фото у паспорті під час пандемії
09:42: Українці не зможуть обирати між вакцинами Pfizer та CoviShield
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