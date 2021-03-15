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Чоловік поки не дає показань.
Новину передає «Преса України».
Очільник Нацполіції Ігор Клименко представив відео доправлення у поліцейський відділок підозрюваного у вбивстві 7-річної Маші Борисової.
Ним виявився 62-річний сусід батька дівчинки. Відомо, що чоловіка затримали у день поховання дитини. Коли до нього додому прибула поліція, у нього були перерізані вени.
«Самогубство як спосіб уникнути покарання? Не буде цього! Врятували цього недолюда, щоб він відповів за свої вчинки!» - зазначив Клименко.
Зловмисник показань не дає. Нагадаємо, дитина була зґвалтована та задушена.
13:16: Підозрюваному у зґвалтуванні та вбивстві Маші Борисової 62 роки
10:54: У Мін’юсті розповіли про умови зміни фото у паспорті під час пандемії
09:42: Українці не зможуть обирати між вакцинами Pfizer та CoviShield
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