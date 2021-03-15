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Підозрюваному у зґвалтуванні та вбивстві Маші Борисової 62 роки

Аня Мартинюк 15 березня 2021, 13:16
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Підозрюваному у зґвалтуванні та вбивстві Маші Борисової 62 роки

Чоловік поки не дає показань. 

Новину передає «Преса України».

Очільник Нацполіції Ігор Клименко представив відео доправлення у поліцейський відділок підозрюваного у вбивстві 7-річної Маші Борисової.

Ним виявився 62-річний сусід батька дівчинки. Відомо, що чоловіка затримали у день поховання дитини. Коли до нього додому прибула поліція, у нього були перерізані вени. 

«Самогубство як спосіб уникнути покарання? Не буде цього! Врятували цього недолюда, щоб він відповів за свої вчинки!» - зазначив Клименко.

Зловмисник показань не дає. Нагадаємо, дитина була зґвалтована та задушена.

 

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