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Депутата Дубінського виключили з партії Зеленського

Аня Мартинюк 15 березня 2021, 12:45
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Депутата Дубінського виключили з партії Зеленського

Нардеп більше не захищатиме інтереси «Слуги народу». 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 березня, з партії «Слуга народу» було виключено нардепа Олександра Дубінського. Про це йдеться у прес-службі політсили.

«Народний депутат Олександр Дубинський виключений з членів політичної партії "Слуга народу" за порушення статуту і непокору керівним органам партії», - зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, Дубінський потрапив під санкції США.

 

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