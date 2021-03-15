Депутата Дубінського виключили з партії Зеленського

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Нардеп більше не захищатиме інтереси «Слуги народу».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 березня, з партії «Слуга народу» було виключено нардепа Олександра Дубінського. Про це йдеться у прес-службі політсили.
«Народний депутат Олександр Дубинський виключений з членів політичної партії "Слуга народу" за порушення статуту і непокору керівним органам партії», - зазначили у прес-службі.
Нагадаємо, Дубінський потрапив під санкції США.
13:16: Підозрюваному у зґвалтуванні та вбивстві Маші Борисової 62 роки
10:54: У Мін’юсті розповіли про умови зміни фото у паспорті під час пандемії
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