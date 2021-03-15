Депутата Дубінського виключили з партії Зеленського

Аня Мартинюк 15 березня 2021, 12:45

Нардеп більше не захищатиме інтереси «Слуги народу».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 березня, з партії «Слуга народу» було виключено нардепа Олександра Дубінського. Про це йдеться у прес-службі політсили.

«Народний депутат Олександр Дубинський виключений з членів політичної партії "Слуга народу" за порушення статуту і непокору керівним органам партії», - зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, Дубінський потрапив під санкції США.