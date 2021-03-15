Вбивство Маші Борисової – Затримано підозрюваного

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Чоловік був раніше судимий за зґвалтування.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 березня, стало відомо, що поліція затримала підозрюваного у вбивстві 7-річної Маші Борисової. Як відомо, дівчинку знайшли вбитою у селі Щасливе, що на Херсонщині. Пошуки дитини тривали декілька днів. В результаті її тіло знайшли у пакеті в закинутому сараї. На тілі були ознаки зґвалтування.
Волонтерка Катерина Головачова, яка брала участь у пошуках дитини, повідомила, що підозрюваний у злочині був судимий за зґвалтування. За її словами, вона запідозрила чоловіка у скоєнні злочину, коли дізналася, що він спробував вчинити суїцид. Також він не брав участь у пошуках зниклої.
«А я відразу на нього подумала, як тільки прочитала про спробу самогубства. Особистість судима раніше за згвалтування, в пошуках дівчинки з місцевими жителями не брав участі. Щось мені підказувало, що це він. Ось вже і поліцейські так вирішили. Подивимося, що вирішить суд», - зазначила волонтерка.
Відомо, що підозрюваного затримали 14 березня. Він спробував перерізати собі вени.
10:54: У Мін’юсті розповіли про умови зміни фото у паспорті під час пандемії
09:42: Українці не зможуть обирати між вакцинами Pfizer та CoviShield
08:35: Не в США – Озвучена середня очікувана тривалість здорового життя при народженні у світі
14:21: На Житомирщині мати 7 дітей вбила новонароджену двійню
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