Вбивство Маші Борисової – Затримано підозрюваного

Аня Мартинюк 15 березня 2021, 12:11

Чоловік був раніше судимий за зґвалтування.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 березня, стало відомо, що поліція затримала підозрюваного у вбивстві 7-річної Маші Борисової. Як відомо, дівчинку знайшли вбитою у селі Щасливе, що на Херсонщині. Пошуки дитини тривали декілька днів. В результаті її тіло знайшли у пакеті в закинутому сараї. На тілі були ознаки зґвалтування.

Волонтерка Катерина Головачова, яка брала участь у пошуках дитини, повідомила, що підозрюваний у злочині був судимий за зґвалтування. За її словами, вона запідозрила чоловіка у скоєнні злочину, коли дізналася, що він спробував вчинити суїцид. Також він не брав участь у пошуках зниклої.

«А я відразу на нього подумала, як тільки прочитала про спробу самогубства. Особистість судима раніше за згвалтування, в пошуках дівчинки з місцевими жителями не брав участі. Щось мені підказувало, що це він. Ось вже і поліцейські так вирішили. Подивимося, що вирішить суд», - зазначила волонтерка.

Відомо, що підозрюваного затримали 14 березня. Він спробував перерізати собі вени.