В Україні майже 7 тисяч нових ковідних хворих

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З них понад 300 – діти.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 березня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні провели всього 27 598 тестів на коронавірус. В результаті було виявлено 6792 нових коронавірусних хворих. З них 326 дітей та 109 медпрацівників.
Також за добу було госпіталізовано – 2 497 осіб, ще 130 пацієнтів померли та 3 491 людина одужала.
Найбільше нових хворих за добу фіксували у Житомирській області – 778 випадків, Львівській області – 552 випадки, Київській області – 464 випадки, Дніпропетровській області – 439 випадків, Вінницькій області – 426 випадків.
10:54: У Мін’юсті розповіли про умови зміни фото у паспорті під час пандемії
09:42: Українці не зможуть обирати між вакцинами Pfizer та CoviShield
08:35: Не в США – Озвучена середня очікувана тривалість здорового життя при народженні у світі
14:21: На Житомирщині мати 7 дітей вбила новонароджену двійню
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