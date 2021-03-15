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В Україні майже 7 тисяч нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 15 березня 2021, 11:33
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В Україні майже 7 тисяч нових ковідних хворих

З них понад 300 – діти.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 березня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні провели всього 27 598 тестів на коронавірус. В результаті було виявлено 6792 нових коронавірусних хворих. З них 326 дітей та 109 медпрацівників.

Також за добу було госпіталізовано – 2 497 осіб, ще 130 пацієнтів померли та 3 491 людина одужала.

Найбільше нових хворих за добу фіксували у Житомирській області – 778 випадків,  Львівській області – 552 випадки, Київській області – 464 випадки, Дніпропетровській області – 439 випадків, Вінницькій області – 426 випадків.

 

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