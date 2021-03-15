Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Не в США – Озвучена середня очікувана тривалість здорового життя при народженні у світі
  • В Україні різко збільшилась кількість нових коронавірусних хворих
  • У ВООЗ заявили, що від антикоронавірусної вакцини ніхто не помер

У Мін’юсті розповіли про умови зміни фото у паспорті під час пандемії

Аня Мартинюк 15 березня 2021, 10:54
Версія для друку
У Мін’юсті розповіли про умови зміни фото у паспорті під час пандемії

Українцям відстрочили період для вклейки фото в документ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 березня, у прес-службі Міністерства юстиції України нагадали, що громадяни країни повинні міняти фото у 25 та 45 років.

«Зробити це треба упродовж 30 днів після настання вашого відповідного віку. Це відбувається в територіальних підрозділах державної міграційної служби за місцем прописки. Вклеювання фотографії в паспорт є абсолютно безкоштовним», - йдеться у повідомленні.

У разі не виконання цієї умови, документ стає недійсним, а громадянину треба буде оплатити штраф, розмір якого буде залежати від тривалості «прострочення» паспорта. Варто зазначити, що на період карантину вклеїти фотографію можна після його закінчення протягом місяця.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції