У Мін’юсті розповіли про умови зміни фото у паспорті під час пандемії

Аня Мартинюк 15 березня 2021, 10:54

Українцям відстрочили період для вклейки фото в документ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 березня, у прес-службі Міністерства юстиції України нагадали, що громадяни країни повинні міняти фото у 25 та 45 років.

«Зробити це треба упродовж 30 днів після настання вашого відповідного віку. Це відбувається в територіальних підрозділах державної міграційної служби за місцем прописки. Вклеювання фотографії в паспорт є абсолютно безкоштовним», - йдеться у повідомленні.

У разі не виконання цієї умови, документ стає недійсним, а громадянину треба буде оплатити штраф, розмір якого буде залежати від тривалості «прострочення» паспорта. Варто зазначити, що на період карантину вклеїти фотографію можна після його закінчення протягом місяця.