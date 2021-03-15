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Українцям відстрочили період для вклейки фото в документ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 15 березня, у прес-службі Міністерства юстиції України нагадали, що громадяни країни повинні міняти фото у 25 та 45 років.
«Зробити це треба упродовж 30 днів після настання вашого відповідного віку. Це відбувається в територіальних підрозділах державної міграційної служби за місцем прописки. Вклеювання фотографії в паспорт є абсолютно безкоштовним», - йдеться у повідомленні.
У разі не виконання цієї умови, документ стає недійсним, а громадянину треба буде оплатити штраф, розмір якого буде залежати від тривалості «прострочення» паспорта. Варто зазначити, що на період карантину вклеїти фотографію можна після його закінчення протягом місяця.
10:54: У Мін’юсті розповіли про умови зміни фото у паспорті під час пандемії
09:42: Українці не зможуть обирати між вакцинами Pfizer та CoviShield
08:35: Не в США – Озвучена середня очікувана тривалість здорового життя при народженні у світі
14:21: На Житомирщині мати 7 дітей вбила новонароджену двійню
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