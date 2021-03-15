Бейонсе стала рекордсменкою за кількістю Греммі

Аня Мартинюк 15 березня 2021, 10:21

Тейлор Свіфт та Біллі Айліш тим часом взяли головні нагороди.

Новину передає «Преса України».

У США пройшла 63 церемонія вручення музичної премії Греммі. Дійство відбулось у Staples Center, що у Лос-Анджелесі. Цьогоріч головні статуетки взяли жінки.

Тейлор Свіфт відзначили за кращий альбом року, Біллі Айліш – за кращий запис, пісню «Everything I Wanted», та кращу пісню для візуальних медіа - до фільму про Джеймса Бонда.

Бейонсе стала найбільшим переможцем в історії Греммі. Вона взяла статуетки за краще музичне відео «Beyoncé, Blue Ivy & WizKid - Brown Skin Girl», кращу реп-пісню «Megan Thee Stallion feat. Beyoncé – Savage», краще R&B-виконання «Beyoncé - Black Parade».



Тепер у співачки 28 Греммі. Вона стала жінкою-рекордсменкою за кількістю статуеток.