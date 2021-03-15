Бейонсе стала рекордсменкою за кількістю Греммі

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Тейлор Свіфт та Біллі Айліш тим часом взяли головні нагороди.
Новину передає «Преса України».
У США пройшла 63 церемонія вручення музичної премії Греммі. Дійство відбулось у Staples Center, що у Лос-Анджелесі. Цьогоріч головні статуетки взяли жінки.
Тейлор Свіфт відзначили за кращий альбом року, Біллі Айліш – за кращий запис, пісню «Everything I Wanted», та кращу пісню для візуальних медіа - до фільму про Джеймса Бонда.
Бейонсе стала найбільшим переможцем в історії Греммі. Вона взяла статуетки за краще музичне відео «Beyoncé, Blue Ivy & WizKid - Brown Skin Girl», кращу реп-пісню «Megan Thee Stallion feat. Beyoncé – Savage», краще R&B-виконання «Beyoncé - Black Parade».
Тепер у співачки 28 Греммі. Вона стала жінкою-рекордсменкою за кількістю статуеток.
10:54: У Мін’юсті розповіли про умови зміни фото у паспорті під час пандемії
09:42: Українці не зможуть обирати між вакцинами Pfizer та CoviShield
08:35: Не в США – Озвучена середня очікувана тривалість здорового життя при народженні у світі
14:21: На Житомирщині мати 7 дітей вбила новонароджену двійню
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