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Віктор Ляшко закликав українців не чекати на вакцину Pfizer.
Новину передає «Преса України».
Головний санлікар України Віктор Ляшко повідомив, що українці, які бажають вакцинуватися від коронавірусу, не зможуть обирати між препаратами. Мова йде про вакцини Pfizer та CoviShield.
Тому Ляшко закликав українців не чекати на прибуття вакцини Pfizer в Україну, яку вважають безпечнішою.
«Чекати нічого не потрібно, оскільки права вибору немає. Це загальносвітова практика: приходить продукт, і саме управлінці разом з експертами вирішують, як цей продукт використовувати найбільш ефективно», - розповів Ляшко.
Він додав, що препарат Pfizer потребує спеціальних умов для зберігання.
10:54: У Мін’юсті розповіли про умови зміни фото у паспорті під час пандемії
09:42: Українці не зможуть обирати між вакцинами Pfizer та CoviShield
08:35: Не в США – Озвучена середня очікувана тривалість здорового життя при народженні у світі
14:21: На Житомирщині мати 7 дітей вбила новонароджену двійню
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