Перша леді України збільшила кортеж

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А також змінила номери прикриття.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти дізнались, що перша леді України Олена Зеленська прибула на форум «Україна 30», присвячений моді, у супроводі оновленого кортежу.
Тепер в автоколоні є позашляховик прикриття. Також збільшилася кількість машин. Дружина Володимира Зеленського приїхала на броньованому Mercedes. Співробітники Управління держохорони прибули на седані бізнес-класу Toyota Camry.
Журналісти відзначили, що з Зеленською було з 10 охоронців та незліченна кількість співробітників УДО.
08:35: Не в США – Озвучена середня очікувана тривалість здорового життя при народженні у світі
14:21: На Житомирщині мати 7 дітей вбила новонароджену двійню
10:48: Відома пара Дженніфер Лопез та Алекс Родрігес розпалась
10:15: В Україні різко збільшилась кількість нових коронавірусних хворих
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