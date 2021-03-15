Перша леді України збільшила кортеж

Аня Мартинюк 15 березня 2021, 09:08

А також змінила номери прикриття.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти дізнались, що перша леді України Олена Зеленська прибула на форум «Україна 30», присвячений моді, у супроводі оновленого кортежу.

Тепер в автоколоні є позашляховик прикриття. Також збільшилася кількість машин. Дружина Володимира Зеленського приїхала на броньованому Mercedes. Співробітники Управління держохорони прибули на седані бізнес-класу Toyota Camry.

Журналісти відзначили, що з Зеленською було з 10 охоронців та незліченна кількість співробітників УДО.