Не в США – Озвучена середня очікувана тривалість здорового життя при народженні у світі

Аня Мартинюк 15 березня 2021, 08:35

Дані навели у ВООЗ.

Новину передає «Преса України».

Український письменник Анатолій Улянов представив на своїй сторінці у соцмережі рейтинг країн за середньою очікуваною тривалістю здорового життя при народженні. У ВООЗ представили дані за 2019 рік.

Як виявилось, на першій сходинці розмістилась Японія з показником 74.1 років. На другому місці Франція з показником 72.1, третьому Швеція з показником 71.9.

Наступними у рейтингу розмістились такі країни:

Канада: 71.3

Німеччина: 70.9

Великобританія: 70.1

Чилі: 70

Перу: 69.5

Колумбія 69

Польща: 68.7

Китай: 68.5

Куба: 67.8

Іран: 66.3

США: 66.1

Білорусь: 66

Україна: 64.3

Росія: 64.2

Індія: 60.3

ПАР: 56.2

Сомалі: 49.7

«Зверніть увагу на показники США, де наявність передових лікарів і технологій з лишком компенсується їх недоступністю більшості населення. Звідси - показники на рівні хвостів Першого світу, потрапляння в підвал під Китаєм і Іраном, і привід задуматися про те, що добробут суспільства слід вимірювати не його розміром, а його інклюзивністю», - зазначив Улянов.

Средняя ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении (HALE at birth) по данным ВОЗ за 2019-й год: Япония:... Опубликовано Anatoli Ulyanov Суббота, 13 марта 2021 г.

До слова, Україна теж позаду, на 16 сходинці.