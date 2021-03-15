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Дані навели у ВООЗ.
Новину передає «Преса України».
Український письменник Анатолій Улянов представив на своїй сторінці у соцмережі рейтинг країн за середньою очікуваною тривалістю здорового життя при народженні. У ВООЗ представили дані за 2019 рік.
Як виявилось, на першій сходинці розмістилась Японія з показником 74.1 років. На другому місці Франція з показником 72.1, третьому Швеція з показником 71.9.
Наступними у рейтингу розмістились такі країни:
Канада: 71.3
Німеччина: 70.9
Великобританія: 70.1
Чилі: 70
Перу: 69.5
Колумбія 69
Польща: 68.7
Китай: 68.5
Куба: 67.8
Іран: 66.3
США: 66.1
Білорусь: 66
Україна: 64.3
Росія: 64.2
Індія: 60.3
ПАР: 56.2
Сомалі: 49.7
«Зверніть увагу на показники США, де наявність передових лікарів і технологій з лишком компенсується їх недоступністю більшості населення. Звідси - показники на рівні хвостів Першого світу, потрапляння в підвал під Китаєм і Іраном, і привід задуматися про те, що добробут суспільства слід вимірювати не його розміром, а його інклюзивністю», - зазначив Улянов.
Средняя ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении (HALE at birth) по данным ВОЗ за 2019-й год: Япония:...Опубликовано Anatoli Ulyanov Суббота, 13 марта 2021 г.
До слова, Україна теж позаду, на 16 сходинці.
08:35: Не в США – Озвучена середня очікувана тривалість здорового життя при народженні у світі
14:21: На Житомирщині мати 7 дітей вбила новонароджену двійню
10:48: Відома пара Дженніфер Лопез та Алекс Родрігес розпалась
10:15: В Україні різко збільшилась кількість нових коронавірусних хворих
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