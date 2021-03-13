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Горе-жінка була позбавлена батьківських прав.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що у Житомирській області 31-річна мати 7 дітей викликала на шостому місяці вагітності пологи. Жінка була вагітна двійнею. Відомо, що новонароджених вона поховала в сараї.
Про подію правоохоронцям розповіла сусідка, зазначивши, що довгий час жінка ходила з великим животом й раптом повернулась до звичного життя. Відкрито кримінальноме провадження за фактом вбивства матір'ю своїх новонароджених дітей ст.117 КК України. Відомо, що батьківських прав щодо 7 дітей вона була позбавлена.
14:21: На Житомирщині мати 7 дітей вбила новонароджену двійню
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