Готелі в Одесі та Львові відкриють казино

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Два заклади отримали ліцензії.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) видала дві ліцензії на відкриття казино в готелях. Ліцензію видали компанії Преміум. Вона відкриє казино в готелі Gagarinn, що в Одесі.
Ще одну ліцензію видали компанії Небула Геймс, яка відкриє у готелі Grand Hotel Lviv, що у Львові. Варто зазначити, що на ліцензію розраховував гральний клуб Лорд в Києві. У КРАІЛ не визначили походження коштів компанії.
10:48: Відома пара Дженніфер Лопез та Алекс Родрігес розпалась
10:15: В Україні різко збільшилась кількість нових коронавірусних хворих
09:02: Судді Чаусу відмовили в політичному притулку в Молдові
08:34: Новий рекорд – Українець назвав 23 тисячі цифр після коми в числі Пі
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