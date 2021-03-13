Готелі в Одесі та Львові відкриють казино

Аня Мартинюк 13 березня 2021, 12:32

Два заклади отримали ліцензії.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) видала дві ліцензії на відкриття казино в готелях. Ліцензію видали компанії Преміум. Вона відкриє казино в готелі Gagarinn, що в Одесі.

Ще одну ліцензію видали компанії Небула Геймс, яка відкриє у готелі Grand Hotel Lviv, що у Львові. Варто зазначити, що на ліцензію розраховував гральний клуб Лорд в Києві. У КРАІЛ не визначили походження коштів компанії.