Москва готова продати винищувачі Анкарі

Відома пара Дженніфер Лопез та Алекс Родрігес розпалась 10:48
В Україні різко збільшилась кількість нових коронавірусних хворих 10:15
Судді Чаусу відмовили в політичному притулку в Молдові 09:02
Новий рекорд – Українець назвав 23 тисячі цифр після коми в числі Пі 08:34
Біля берегів Африки пірати напали на судно з українцями 13:15
У ВООЗ заявили, що від антикоронавірусної вакцини ніхто не помер 12:43
13 та 15 років – В Україні затримали кураторів груп смерті 10:48
Туреччина почала вимагати від мандрівників заповнювати е-анкети 14:08
Закриття опозиційних каналів в Україні – В ООН дали коментар 13:40
У Чорному морі затонув корабель з українськими моряками 12:38
Українців попередили про опади у вигляді мокрого снігу 12:01
Мова йде про винищувачі СУ-35, СУ-57.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 березня, стало відомо, що прес-секретар Російської Федеральної служби з військово-технічного співробітництва (ФСВТС) Валерія Решетнікова заявила про готовність РФ вести діалог з Туреччиною. А саме на тему доставки Анкарі винищувачів російського виробництва СУ-35 і СУ-57.
«Що стосується потенційних планів Анкари щодо придбання російських винищувачів Су-35 та Су-57, слід зазначити, що турецька сторона була повністю проінформована про їх технічні характеристики. Якщо з Туреччини буде запит на ці літаки, ми готові до переговорів з цього питання», - заявила вона.
Нагадаємо, Туреччина, яка є членом НАТО, вже придбала російські системи протиракетної оборони С-400. Анкара та Москва завершили угоду про поставку ракетних комплексів С-400 наприкінці 2017 року.
Цей крок викликав гнів США і НАТО під керівництвом США, що змусило Вашингтон ввести санкції проти Туреччини, стверджуючи, що російські системи не сумісні з військовим обладнанням, що належить іншим країнам західного військового союзу.
10:48: Відома пара Дженніфер Лопез та Алекс Родрігес розпалась
10:15: В Україні різко збільшилась кількість нових коронавірусних хворих
09:02: Судді Чаусу відмовили в політичному притулку в Молдові
08:34: Новий рекорд – Українець назвав 23 тисячі цифр після коми в числі Пі
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.