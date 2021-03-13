Москва готова продати винищувачі Анкарі

Аня Мартинюк 13 березня 2021, 11:55

Мова йде про винищувачі СУ-35, СУ-57.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 березня, стало відомо, що прес-секретар Російської Федеральної служби з військово-технічного співробітництва (ФСВТС) Валерія Решетнікова заявила про готовність РФ вести діалог з Туреччиною. А саме на тему доставки Анкарі винищувачів російського виробництва СУ-35 і СУ-57.

«Що стосується потенційних планів Анкари щодо придбання російських винищувачів Су-35 та Су-57, слід зазначити, що турецька сторона була повністю проінформована про їх технічні характеристики. Якщо з Туреччини буде запит на ці літаки, ми готові до переговорів з цього питання», - заявила вона.

Нагадаємо, Туреччина, яка є членом НАТО, вже придбала російські системи протиракетної оборони С-400. Анкара та Москва завершили угоду про поставку ракетних комплексів С-400 наприкінці 2017 року.

Цей крок викликав гнів США і НАТО під керівництвом США, що змусило Вашингтон ввести санкції проти Туреччини, стверджуючи, що російські системи не сумісні з військовим обладнанням, що належить іншим країнам західного військового союзу.