В Україні очікується потепління

Аня Мартинюк 13 березня 2021, 11:22

В Україну поступово заходить весна.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що 14 березня в Україні потепліє, однак без сильного вітру не обійтись. За її прогнозом, денна температура повітря становитиме +4+9 градусів, в Криму та південному заході стовпчики термометрів місцями покажуть +10+15 градусів.

Опади у вигляді дощу очікують на Заході, у Вінницькій, Житомирській та Київській областях. На решті території переважатиме суха погода. У Києві буде хмарно, вдень температура повітря прогріється до +7 градусів.