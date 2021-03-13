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В Україні очікується потепління

Аня Мартинюк 13 березня 2021, 11:22
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В Україні очікується потепління

В Україну поступово заходить весна. 

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що 14 березня в Україні потепліє, однак без сильного вітру не обійтись. За її прогнозом, денна температура повітря становитиме +4+9 градусів, в Криму та південному заході стовпчики термометрів місцями покажуть +10+15 градусів.

Опади у вигляді дощу очікують на Заході, у Вінницькій, Житомирській та Київській областях. На решті території переважатиме суха погода. У Києві буде хмарно, вдень температура повітря прогріється до +7 градусів.

  

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